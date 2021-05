Romina Pereiro admitió que le afectaron las críticas a Jorge Rial por haberse vacunado en Miami: "Yo sufro más que él"

Minutos después de que Jorge Rial contara en un extenso hilo de Twitter que viajaría a Miami, Estados Unidos, para vacunarse contra el covid, comenzó a recibir un montón de críticas. Especialmente, porque el conductor había apuntado fuerte contra los famosos que aterrizaban en el exterior para vacunarse en vez de esperar el turno en su país.

En este contexto, Romina Pereiro admitió que aunque su marido está acostumbrado a los comentarios de los haters ella aún se angustia mucho. "A él creo que no le afectan las críticas. ¡A mí sí me afectan! Yo sufro más que él. Él con toda la experiencia que tiene creo que no les da tanta bolilla. Yo lo defiendo, soy su esposa, pero no pensamos en todo lo mismo y cuando tengo algo para decirle lo hago. Pero en privado, no públicamente", contó en diálogo con la revista Paparazzi.

Además, remarcó que le insistió mucho para que viajara a Miami a vacunarse: "Casi que lo obligamos. Bueno, la palabra obligamos es fuerte. Pero es cierto que le insistimos mucho, mucho. Desde que se abrió esa posibilidad me pareció que estaba bueno y creo que está bien que la gente que se pueda vacunar afuera lo haga. Ojalá nos pudiéramos vacunar todos más rápido".

Y contó que en este último tiempo la pasó mal porque tenía muchísimo miedo de que Jorge se contagiara. "Lo tenía muy cortito. Ya estaba muy preocupada. No soy de ser así, pero de alguna manera quería cuidarlo y por suerte lo convencí para que fuera. Me convertí en un ogro en un punto", dijo, sincera.

Antes de cerrar, se mostró agradecida por saber que su marido ya está vacunado. "Por suerte, estoy más tranquila. Ya se vacunó. La verdad es que la estábamos pasando mal. Él, yo, la familia. Todos. Estábamos muy nerviosos", concluyó.