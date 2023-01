Romina se cansó de Alfa en Gran Hermano y lo definió con fuertes palabras: "Eso es horrible de él"

Luego de protagonizar una tensa discusión con Santiago "Alfa" Walter, Romina Uhrig se descargó con Julieta Poggio y definió con crudeza la personalidad de su compañero, quien logró irritarla y alejarla.

Desconfiando de Alfa por su cambio de postura con Agustín, La Tora y Thiago (tras ser eliminado del reality), Romina resaltó los rasgos de la forma de ser de su compañero que la llenan de bronca.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: filosa opinión de Coti Romero sobre Julieta Poggio y Romina Uhrig tras su escandalosa pelea

"Viste cuando empieza a hablar de los que se comen las S, de los pobres. O le dice a Ariel gordo. Eso es muy feo de él", le dijo la exdiputada a la modelo, con quien hizo una profunda catarsis.

ROMINA SE CANSÓ DE ALFA EN GRAN HERMANO 2022

Romina: -Después de todo lo que dijo Alfa de La Tora, me llama la atención que se le haya pegado tanto... De Thiago vivía diciendo cosas y cuando se fue decía 'pobre Thiaguito'. Actúa un poco.

Julieta: -Eso es para la cámara.

Romina: -A Alfa lo quiero un montón, pero por momentos... Viste cuando empieza a hablar 'los que se comen las s, los pobres'... Eso es muy feo.

"Viste, Juli, cuando empieza a hablar de los que se comen las S, de los pobres. O le dice a Ariel gordo. Eso es muy feo de él". G-plus

Julieta: -Muy de cheto.

Romina: -De sorete, boluda. ¿Qué de cheto?

Julieta: -Tiene esa mentalidad...

Romina: -¡Yo me contengo tanto, Juli! Me enerva cuando empieza a hablar de sus autos. Esa parte es horrible de él.

Julieta: -Eso no significa nada…

Más sobre este tema Alfa apuntó sin filtro contra Ariel en la gala de nominación de Gran Hermano 2022: "Quiere quedar como que le estamos haciendo algo"

Romina: -Hay gente que no tiene nada y es más gente que él, con las cosas que dice. A Ariel le dice 'el gordo, Willy'. No entiendo si no pasan esas cosas. Porque, yo todo bien con él, pero se pasa. A Dani le dijo putona...

Julieta: -Igual, hace mucho que no va a placa.

Romina: -No, fue hace poco con Camila, y salió segundo. Esto no se lo podés decir porque si le decís lo que te molesta, se enoja. Vive cargoseándote. Me genera malestar, no querer hablarle. Siento que lo quiero un montón, pero por momentos no quiero verlo. Va de un extremo al otro.

Julieta: -Sí, es verdad.