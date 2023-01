El romántico regalo de Mimi a Fernando Carrillo en El Hotel de los Famosos 2: "Eres mi rey"

Desde que se conocieron en El Hotel de los Famosos 2, Mimi Alvarado y Fernando Carrillo se mostraron muy cómplices y a puro mimo frente a sus compañeros en el reality de eltrece. ¡Y ahora ella fue por más!

En medio de una clase de carpintería, Mimi decidió hacerle un regalo especial al actor y le grabó en un pedazo de madera una frase muy especial.

“Eres mi rey, Fer. Atentamente, Mimi”, escribió la participante, con un dibujito de un corazón incluido, demostrando sus sentimientos a flor de piel por Carrillo.

¡Está a full!

INSÓLITO PEDIDO DE FERNANDO CARRILLO A MIMI EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de haber mantenido varios chispazos con sus compañeros de El Hotel de los Famosos 2, Fernando Carrillo se mostró muy desconfiada a la hora de desayunar y se lo hizo saber a Mimi, quien fue elegida como gerente del lugar.

“Gerente, yo no me voy a estar quejando porque no soy ‘chivato’, ni delatador, ni nada. Pero, ¿sabés qué? Yo nada más quisiera una servilletita, que es lo único que pedí”, fue lo primero que requirió el actor en el ciclo de eltrece.

Pero luego, sorprendió con su pedido a la pareja de Luciano “El Tirri”: “Y vigile, por favor, ya que usted es mi amiga, que no me escupan ni me envenen la comida”, atinó a decir, sin vueltas en el programa. Y cerró, sincero: “Estoy preocupado por mi salud, pero tengo a Mimi que es en quién confío”.