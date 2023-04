El romántico posteo de El Polaco para Barby Silenzi en medio de sus paradisíacas vacaciones en el Caribe: "Mi otra parte en esta vida"

Si bien tuvieron varias idas y vueltas, la historia de amor entre Barby Silenzi y El Polaco parece sortear cualquier obstáculo. Prueba de ello, es el romántico posteo que el cantante le dedicó a la madre de su pequeña Abril en plenas vacaciones en el Caribe.

“¡La familia y el amor! ¡De verdad, es lo que necesitamos en esta vida para ser felices! ¡Muchos no lo entenderán, por eso mismo el amor se construye día a día, paso a paso!”, comenzó diciendo el artista en su cuenta personal de Instagram junto a una foto con la bailarina con el paradisiaco paisaje de fondo.

“¡Mi otra parte en esta vida! ¡Te amo, negra!”, cerró El Polaco, con tres emojis de corazoncitos rojos, en esta nueva etapa en su relación lejos de los escándalos mediáticos y los cruces de fuertes de declaraciones.

Foto: Captura de Instagram

BARBY SILENZI DIO DETALLES DE CÓMO FUE SU RECONCILIACIÓN CON EL POLACO EN AGOSTO DE 2022

En medio del nuevo presente que viven Barby Silenzi y El Polaco tras darle una nueva oportunidad al amor, la bailarina abrió su corazón y dio detalles de cuál fue la táctica del padre de su pequeña Abril para que volvieran a estar juntos.

“Nosotros nos amamos, siempre hubo amor y nunca nos engañamos como para decir ‘ya está’”, comenzó diciendo Barby, que estuvo alejada del músico durante un mes, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“No hubo nada ni de mi parte ni de la parte de él, tenemos esos temas solucionados (en referencia a las infidelidades). Lo que pasó es que hubo como un desgaste de la relación. Él estaba con mucho trabajo, las nenas y no nos pudimos encontrar”, agregó, sobre los motivos que lo llevaron a la ruptura.

Por otro lado, la bailarina se sinceró sobre cómo fue todo el proceso con su pareja desde que se conocieron: “Hicimos todo muy rápido. Nos pusimos de novios y al mes quedé embarazada. Después nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos, nos agarró la cuarentena. Entonces hubo como una convivencia obligada, además de todos los niños”.

En cuanto a su actualidad, remarcó: “Ahora estamos conviviendo como hacíamos antes, un poco acá, un poco allá. Abril está creciendo y es medio chino estar en un lado y en el otro, y ella necesita un poco de estabilidad”.

Por último, Silenzi (que también es mamá decon, mientras que el Polaco tiene a Sol con Karina La Princesita ) reconoció que fue El Polaco quien inició el operativo reconciliación: “Fue una iniciativa de él. Yo me ponía una coraza de ‘no quiero saber nada, no quiero que te quedes a tomar mates’. Pero él venía y me decía ‘paso un ratito y la veo a Abril’,”.