El romántico y jugadísimo tatuaje que Luifa Galesio se hizo por Ivana Icardi: ¡mirá qué se dibujo!

Así como Luifa Galesio (26) se enamoró de Ivana Icardi (23) dentro de Gran Hermano 2016 y al salir de la casa más famosa (con el título de campeón en mano) se tatuó el nombre de su pareja, el ingreso de su novia a Grande Fratello 16, la nueva edición italiana del reality más famoso, sirvió para que el cordobés haga otra enorme muestra de amor. En una decisión apasionada, el delantero del Messina, equipo de la cuarta división del fútbol italiano, se hizo un nuevo tatuaje para rendirle homenaje a Ivana. Pero éste, más jugado que nunca.

A través de Instagram, el cordobés compartió las fotos del grabado que le hizo nada menos que Guido Icardi, su cuñado, y le dedicó románticas palabras a su mujer: “Porque desde que te conocí me cambiaste la vida y sos el amor que quiero para siempre, te dedico este tatuaje. Hace una semana que no puedo hablar con vos y parece una eternidad. Te extraño muchísimo y te amo con todo mi corazón, Ivana. Me quiero meter en la televisión y darte mil abrazos, besos y decirte todo lo que me haces sentir. Sos una gran mujer y te merecés este regalo y muchos más. Espero que al salir te guste, amor mío. Te amo, @ivannaicardi , y siempre estaré a tu lado apoyándote”.

De esa manera, Luifa Galesio presentó el tattoo que le hizo el hermano menor de Mauro Icardi (26) en su brazo derecho, y que consistió en la recreación de una foto la pareja besándose apasionadamente en Italia, junto a la leyenda "Vivo per lei", que significa "Vivo por ella" en italiano, el nombre de la famosa canción de Andrea Bocelli.

Por otra parte, Guido Icardi se mostró orgulloso del resultado final de su trabajo y destacó los sentimientos de su cuñado por su hermana: “Terrible el amor y el aguante de @luifagalesio9 para este tatuaje. En mi opinión, uno de los mejores. ¡Que viva el amor!”