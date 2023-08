El romántico gesto de Peluca Brusca con Laurita Fernández por el fin de temporada de Matilda: "Lo hiciste"

Claudio "Peluca" Brusca sorprendió a su novia, Laurita Fernández, con una dulce sorpresa por el fin de temporada de Matilda, musical en el que brilló interpretando a la Señorita Miel.

"Anoche, llegando a casa... Les deseo a todos a un Claudio en sus vidas", expresó la conductora y bailarina, muy enamorada de su pareja, junto a un montón de tiernos emojis.

"Lo hiciste, Señorita Miel, te amo". G-plus

Cuando llegó a la puerta de su hogar, Laurita se encontró con un chocolate que en su envoltura expresaba "sos lo más". Cuando levantó la mirada, Peluca había pegado sobre la madera un cartel escrito por él.

"Lo hiciste, Señorita Miel, te amo", le dijo, muy enamorado y orgullosa de ella. ¡Son dos tiernos!

LAURITA FERNÁNDEZ "PUTEÓ" A CARLOS ROTTERMBERG EN UN ESTACIONAMIENTO

"¿Qué hacés si te encierran con el auto?", le consultó el actor y conductor. Y Laurita fue extremadamente sincera en su respuesta.

"Soy horrible en esos momentos. Yo lo conocí a Carlitos Rottemberg, que es el productor de la obra, punteándolo", comentó.

Acto seguido, relató los hechos: "Yo estaba llegando a mi primera reunión de Sugar, nerviosa, ansiosa, y no quería llegar tarde".

"Y yo 'boludo, ¿qué querés? Si yo entro por la derecha, vos tenés que salir por izquierda', le dije". G-plus

"Voy a la cochera que está al frente del teatro. Veo un auto que entra de frente, que no me dejaba ingresar y un hombre que se acerca y me toca el vidrio", continuó Laurita.

"Yo, en mi cabeza, pensé que me iba a decir 'nenita, no ves, que no sé qué...'", agregó, con picardía.

Luego, la actriz y bailarina contó su reacción sin filtros: "Y yo 'boludo, ¿qué querés? Si yo entro por la derecha, vos tenés que salir por izquierda', le dije".