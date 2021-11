Romántica dedicatoria de Mauro a Wanda: "Soy un soñador que encontró en la vida, el camino de un gran amor"

Tras darle una nueva oportunidad al amor con Wanda Nara y después de las repercusiones que generó el mano a mano que tuvo con Susana Giménez hablando del escándalo con Eugenia “la China” Suárez, el futbolista recurrió a las redes para dedicarle unas románticas palabras a su esposa.

“Yo soy así, un soñador que encontró en la vida, el camino de un gran amor”, escribió Mauro, que tiene a Francesca e Isabella con Wanda, en su cuenta personal de Instagram, junto a una foto en la que se lo ve abrazando a su gran amor en París, con la Torre Eiffel de fondo.

Horas antes, la empresaria también había dejado en claro que su reconciliación con su marido y padre de sus hijas sigue viento en popa: “Mi mood de estos días es como mi perrita, recién despiertos”, escribió Wanda en Instagram junto a una postal con su mascota a upa y muy cerquita de Icardi a puro mimo.

EXPLOSIVO POSTEO DE WANDA NADA TRAS SUS DECLARACIONES SOBRE CHINA SUÁREZ E ICARDI

El íntimo mano a mano que Wanda Nara y Susana Giménez tuvieron en París y que se convirtió en una de las notas más esperadas después del escándalo con Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, dejó mucha tela para cortar. Y luego de dar que hablar con sus picantes declaraciones, la empresaria también sorprendió al compartir un explosivo posteo en las redes.

Esas fotos que no publicás, esas charlas que no mencionás y esas historias que no puedes contar, siempre tienen un valor más especial”, reza el texto que Wanda plasmó en su red social.

Horas antes, había surgido la versión que aquella nota que se transmitió en Telefe, hizo mella en la pareja: "Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de París entre la empresaria y el futbolista", había contado el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Foto: Captura de Instagram