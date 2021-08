La romántica declaración de Martín Salwe a Jujuy Jiménez que terminó con un beso en La Academia: "Yo la miro fijo porque me gusta"

Luego de reconocer que empezó a mirar con otros ojos a Sofía “Jujuy” Jiménez, Martín Salwe bailó la salsa de a tres con la modelo y su partenaire, Ignacio Saraceni, y lo que empezó con una declaración romántica ¡terminó con un beso en la pista!

Tras ser indagada por Marcelo Tinelli, Jujuy se mantuvo cauta sobre lo que piensa del locutor: “A Martín, yo lo banco mucho como partenaire. A mí me mata que me clava unas miradas penetrantes. Fuerte”, expresó. A lo que Salwe retrucó: “Yo la miro fijo porque me gusta, es obvio”.

“Siento que él es un muy bien bailarín y eso me gusta porque quiere decir que tiene sangre en el cuerpo y banco a morir eso”, agregó la concursante, que enfrenta rumores de romance con el polista Bautista Bello, quien se encuentra en California.

Martín Salwe en La Academia: “Yo la miro fijo a Jujuy porque me gusta, es obvio". G-plus

Por último, después de que el conductor propusiera que la pareja se atreva a darse un beso si Hernán Piquín cerraba la ronda con un 10, los jóvenes accedieron al pedido, entre risas, tras el puntaje perfecto del jurado.

¡Qué beso!