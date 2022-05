Romance de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: Camila Homs tomó una drástica decisión

A una semana de la viralización de las fotos de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Ibiza, la ex del futbolista de la Selección Camila Homs decidió viajar a España para que él pueda reencontrarse con sus hijos.

La semana pasada, tras el multitudinario desfile que protagonizó la modelo, en Socios del espectáculo trascendió que De Paul se había enojado con su ex debido a la alta exposición que tenía en Argentina y porque ella incumplió en llevar a los niños a España por sus compromisos.

Sin embargo, este miércoles en LAM, Ángel de Brito informó que “hace unas horas nada más, la ex de Rodrigo de Paul viajó a España”, a lo cual Yanina Latorre agregó algunos datos obtenidos de primera mano.

CAMILA HOMS VIAJÓ A ESPAÑA PARA QUE RODRIGO DE PAUL SE REENCUENTRE CON SUS HIJOS

“La semana pasada, cuando Estefi Berardi dijo que iba a viajar, ella ya lo tenía pactado y lo había tenido que cancelar y suspender. Se le complicó un poco con el abogado (y lo hizo) para calmar las aguas entre ellos porque hubo una pelea de por medio”, dijo Yanina, en sintonía con que se explicó en Socios del espectáculo.

“Cami llega mañana a la mañana. Hubo un acuerdo mediante el abogado de ella, Mariano Cúneo Libarona, que medió entre ellos. Está todo muy tranquilo, todo muy armónico entre De Paul y Cami, que viajó con sus dos hijos; y esta vez no viajó la mamá de Rodrigo”, agregó.

“Él tiene un mejor amigo con el que siempre viaja y con los que se instaló en una casa. Los dos chiquitos se van a quedar con Rodrigo y el matrimonio, Cami va a ir a un hotel porque está cansada y estresada con todo lo que pasó”, explicó Yanina, que aseguró que todas las veces que la modelo volvió, repitió esta modalidad.

“Ella quería perfil bajo y por eso no subió stories, pero la vieron en Ezeiza. Lo tenía guardado, pero dije ‘si salta, hablo’. En este momento, ellos dos no tienen diálogo, el que media es Cúneo”, agregó Yanina, instantes después de hablar de “armonía” entre la modelo y su ex.

“Una fuente inobjetable y muy cercana a Camila me desmiente el tema de los abogados, y me dice que esta vez, por primera vez, Camila va a un hotel. Nunca fue a un hotel”, remató Estefi Berardi.