Roger Waters, segunda y última fecha en River el 22 de noviembre: cuándo y cómo comprar las entradas

A partir de este martes 9 de junio desde las 10 am se pueden adquirir las entradas para ser parte del show This Is Not a Drill el 22 de noviembre en el estadio River Plate.

No va a haber preventa. Es venta general directa y hay 6 cuotas sin interés.

ASÍ SERÁ EL SHOW DE ROGER WATERS EN RIVER

El músico emblema de Pink Floyd regresa al estadio River Plate. Tras este show, volverá a marcar un hito en la historia del país como el artista con mayor cantidad de Monumentales en su trayectoria.

Muchas son las expectativas sobre su visita despedida, que desembarca con una propuesta altamente conceptual donde interpreta 20 canciones de los años dorados de PinkFloyd así como canciones infaltables de su carrera solista.