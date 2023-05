Roger Waters en River, preventa agotada: precios de las entradas para el público en general

This Is Not a Drill es el tour despedida de Roger Waters, que actuará en Buenos Aires el próximo 21 de noviembre. Las preventa de entradas para el Estadio River agotó su stock en menos de dos horas y ya se abrió la venta general.

El único sitio de venta oficial es la web AllAccess

Por ahora hay solo una fecha anunciada, pero se esperan novedades en las próximas horas.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA EL SHOW DE ROGER WATERS EN RIVER

▪️ CAMPO DELANTERO

$55.000 + S/C

▪️ * CAMPO GENERAL*

$23.000 + S/C

▪️ PLATEA PREFERENCIAL

$56.000 + S/C

▪️ PLATEA ALTA

36.000 + S/C

▪️ PLATEA MEDIA SIVORI

$40.000 + S/C

▪️ PLATEA ALTA SIVORI

$19.900 + S/C