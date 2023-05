Roger Waters en Argentina: preventa y venta de entradas

En el marco de su gira despedida, Roger Waters anunció que tocará en Argentina el próximo 21 de noviembre en el estadio River Plate.Conoce cuàndo y como comprar las entradas.

PREVENTA Y VENTA DE ENTRADAS PARA ROGER WATERS EN RIVER

Las entradas estarán disponibles para la preventa Santander American Express a partir del lunes 8 de mayo (por 48 hs o hasta agotar stock), para luego dar paso a la venta general, únicamente en Allaccess.com.ar.

Los tickets se podrán adquirir en 6 cuotas sin interés para clientes Santander American Express.

ASI SERA EL SHOW EN RIVER DE ROGER WATERS

“This Is Not a Drill” significa “esto no es un simulacro”, y lo cierto es que nunca lo es con Roger Waters.

Así llamó a la gira despedida con la que viene recorriendo el mundo. El título parece enfatizar el hecho de que la leyenda estará tocando por última vez ante sus fans, así como sin dudas alude al hecho de que los desafíos que aborda durante el show no tienen nada de simulacro, de ensayo, que el tiempo para actuar es ahora.

Con producción de DF Entertainment, se confirma su paso por Argentina para el 21 de noviembre en el estadio River Plate.