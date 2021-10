Rodrigo Tapari defendió a su bailarina tras las fuertes acusaciones en su contra: "En ningún momento fuimos al vestuario a gritar"

Luego de que se dijera que Sol Beatriz, la pareja de baile de Rodrigo Tapari en La Academia de ShowMatch (eltrece), habría tenido un ataque de furia por su vestuario, el artista desmintió esta versión e hizo un fuerte descargo.

"Primero, quiero aclarar que nosotros no hablamos con vestuario. Nosotros cuando llegamos vamos y probamos la ropa, los que hablan con vestuario son los coaches. Yo esto lo hablé personalmente con María, porque claro, cuando llegamos no estaba el vestuario, salimos a buscar opción porque bailábamos al otro día, no había tiempo de solucionarlo", expresó, contundente, en diálogo con La Previa de La Academia (eltrece).

Acto seguido, remarcó que su bailarina jamás habría maltratado a las chicas que hacen el vestuario del show y que tampoco se habría puesto a llorar por las prendas que le tocaron.

Más sobre este tema Rodrigo Tapari tuvo una fuerte lesión y pidió reemplazo en La Academia: "Sufrió un desgarro con hematoma en la pierna y casi que no puede caminar" Rodrigo Tapari reconoció que se amigaron con Ariel Puchetta y le hizo una confesión a Tinelli: "Fue gracias a vos, Marcelo"

"Se complicó todo. Fue todo un teléfono y una comunicación rara, en ningún momento nosotros fuimos a vestuario a gritar, ni de mala manera. Ella tampoco lloró, yo la vi totalmente angustiada y eso es lo que trasmití", sumó.

Y se despidió subrayando que su bailarina jamás se quejaría del vestuario que le toca porque está enfocada en el baile más que en la ropa.

"Ella no va a decir nada porque se va poner lo que le den, pero nosotros tratamos de defender siempre el baile y que lo que nos ponemos esté acorde", sentenció.