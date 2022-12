Rodrigo de Paul, muy dulce con Tini Stoessel: "Me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo"

Rodrigo de Paul publicó un sentido mensaje a Tini Stoessel en su cuenta oficial de Instagram después del triunfo de la Selección argentina ante Países Bajos y reveló cuánto lo apoyó en todo momento.

“Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!!”, comenzó escribiendo el futbolista en sus redes sociales.

Luego, continuó: “Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí.

“Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amoooo”, cerró De Paul en honor a Tini.

Más sobre este tema La declaración de amor de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras la clasificación de Argentina a Semifinales en Qatar: "Me explota el corazón"

EL IDA Y VUELTA DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL EN LAS REDES TRAS EL TRIUNFO DE LA SELEECCIÓN

Tini Stoessel le dejó un mensaje de amor a Rodrigo de Paul en las historias de su Instagram después de que la Selección Argentina pasara a semifinales.

“Te amo Argentina. Te amo Rodri de Paul”, escribió la cantante y el futbolista le respondió: “3 días aguantando mis dudas, gracias, te amo mucho”.