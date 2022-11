Rodrigo de Paul habló a fondo sobre su noviazgo con Tini Stoessel en medio de los fuertes rumores de crisis: "Ella me cambió la vida"

Muy sensual, Rodrigo de Paul posó para la revista Rolling Stone. Y dio una nota en la que habló a fondo sobre su noviazgo con Tini Stoessel.

A pesar de los rumores de crisis de pareja que siempre revolotean a su alrededor, el futbolista de la Selección aclaró que su relación con la cantante es "sana".

Además, el ex de Camila Homs, con quien tiene dos hijos, subrayó que Tini le "cambió la vida".

Y que desde el primer día intentan aislarse de las especulaciones sobre su relación, a las que calificó como "densas".

QUÉ DIJO RODRIGO DE PAUL SOBRE SU NOVIAZGO CON TINI STOESSEL

"Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos".

"Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue".

"Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho". G-plus

"Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos".

"Nos aislamos de muchas cosas que son densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo", reflexionó Rodrigo, dejando en claro que siguen de novios y muy bien.