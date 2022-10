Rodrigo Lussich, picante al escuchar la canción de China Suárez con El Polaco: "No estamos seguros de que sea ella"

A poco de que se lanzara Ya no quiero verte, el flamante tema de Eugenia “la China” Suárez con El Polaco, Rodrigo Lussich analizó el talento musical de la pareja de Rusherking en Socios del Espectáculo y fue implacable con su veredicto al aire.

“Aquí, El Polaco presenta a la China y ella canta. Ella, o quien quiera que sea, es la que canta”, lanzó el conductor del ciclo de eltrece, sin filtro, tras presentar las imágenes del videoclip que hicieron los protagonistas de esta historia.

“La China Suárez llora en una parte del video. Canta lindo y es rítmica, pero no estoy seguro de que sea ella la que canta”, cerró Lussich, sin tapujos para hablar de la manera de entonar este hit que tiene Eugenia.

EL POLACO Y LA CHINA PRESENTAN UNA NUEVA CUMBIA LLAMADA “YA NO QUIERO VERTE”

Tras haber lanzado su disco El Ángel que me guía desde el cielo, El Polaco no se detiene y sigue generando sorpresas y novedades. En esta oportunidad presenta Ya no quiero verte, nada más ni nada menos que junto a La China Suárez.

El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final", había contado el músico.

"Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, agregó.

Ya no quiero verte fue grabada en julio, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico del Polaco en sus inicios, sumado a unos tintes orientales, haciendo referencia a su compañera de canción.