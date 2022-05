Rodrigo Lussich hizo un fuerte descargo contra la Negra Vernaci: "No me callo más"

Rodrigo Lussich, que la rompe con Adrián Pallares al frente de Socios del espectáculo (eltrece), sorprendió al hacer un fuertísimo descargo contra la Negra Vernaci.

"Me tuve que comer un garrón esta mañana. De esos golpes secos que te da siempre la gente traicionera", expresó Rodrigo en su programa radial, ATR (POP FM 101.5), antes de nombrar a la conductora, con quien comparte radio.

E hizo una tajante aclaración: "Lo cierto es que había alguien esperando a Roberto Pettinato, que está en días muy demandado por la prensa por toda la cuestión pública de su hijo. No era de mi programa, de Socios del Espectáculo".

"Me tuve que comer un garrón esta mañana. De esos golpes secos que te da siempre la gente traicionera". G-plus

Y contó que Vernaci había dicho que la cámara era suya.

"La Negra Vernaci a la mañana decía que había una cámara de Lussich. Y que ella le había dicho como una gracia, como una venganza por poner cámaras acá, para joder a la gente, que Pettinato estaba acá adentro. Para que se quede cagad... de frío afuera y Pettinato se había ido hacía 20 minutos. Como si fuera una cosa divertida dejar caga... de frío a un notero", sumó, indignado.

RODRIGO LUSSICH CRITICÓ CON TODO A LA NEGRA VERNACI

Enojado, Rodrigo reveló que tiempo atrás tuvo una pelea con Vernaci por la actitud de un notero que él no había autorizado y que le pidió disculpas. Como pensó que entre ambos había quedado todo bien, lo sorprendió su actitud.

"Me pareció de lo más injusto porque la verdad que hay gente con la que yo no elijo meterme, porque es gente de mierd... Nos sacaron del aire en un momento, también por presión de la gente de mierd... que había acá (en la radio). Nosotros salimos del aire y porque ustedes lo pidieron nosotros volvimos. Y si mañana me tengo que ir, me vuelvo a ir", afirmó.

Y cerró remarcando que la conductora sería prejuiciosa.

"Tiene un prejuicio de la san put.. conmigo. No sabe quién soy, no me conoce, no tiene ni idea, y sin embargo me da, me da, me da y me da. Me callo, ¿pero saben qué? No me callo más". G-plus

"Tiene un prejuicio de la san put.. conmigo. No sabe quién soy, no me conoce, no tiene ni idea, y sin embargo me da, me da, me da y me da. Me callo, ¿pero saben qué? No me callo más. Si me quieren sacar del aire ahora mismo, sáquenme del aire ahora mismo".

"Pero tengo las bolas bien puestas, me llamo Rodrigo Lussisch, tengo 50 años, soy un conductor de la radio, de la televisión, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste", sentenció, seguro.