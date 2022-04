Rodrigo Lussich habló de la ausencia de Graciela Alfano tras su renuncia en vivo: "Se iba a quedar hasta fin de mes pero decidió terminar"

Rodrigo Lussich habló en Socios del Espectáculo de la renuncia de Graciela Alfano al programa luego de que el martes revelara en el aire que no seguiría en el panel.

“Hablando de socias, Graciela no sigue en el programa, ayer renunció prácticamente en vivo que nos hizo saber su decisión de no continuar por una incomodidad que ella tenía y que nosotros no éramos tan conscientes pero que se la respetamos”, comenzó.

Luego, el conductor hizo referencia a la incomodidad de Alfano: “A todos nos ha pasado en programas en los que nos ha tocado jugar distintos roles que ante una situación de incomodidad se decide en todo caso dar un paso al costado”.

"Ella decidió que era mejor terminar ayer su participación en el programa". G-plus

“La idea era que se quedara hasta fin de mes porque su contrato así lo marcaba pero ella decidió que era mejor terminar ayer su participación en el programa y por eso desde hoy no va a seguir con nosotros”, finalizó Lussich.

Más sobre este tema Graciela Alfano explicó picante al aire por qué se va de Socios del Espectáculo: "Estaba acá pintada"

LA PALABRA DE ADRIÁN PALLARES TRAS LA REPENTINA SALIDA DE GRACIELA ALFANO DE SOCIOS DEL ESPECTÁCULO

Adrián Pallares hizo referencia a la renuncia de Graciela Alfano de Socios del Espectáculo del último martes: “Un beso enorme para ella”.

“Fue como esas participaciones de figuras que están un tiempo en las obras de teatro de Broadway. Fue un gusto trabajar con ella y ya vendrá como invitada seguramente”, aseguró el conductor.