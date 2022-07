Rodrigo Lussich le dio un filoso consejo a China Suárez tras escuchar su canción: "Andá a terapia para hablar de vos"

A pocos días del estreno de Lo Que Dicen de Mí, la canción autorreferencial de la China Suárez, nacida luego de su separación de Benjamín Vicuña y del escándalo con Wanda Nara por el affaire con Mauro Icardi, Rodrigo Lussich miró a cámara y le dio un picantísimo consejo a la artista.

"China, nos encanta que seas cantante, pero empezá a cantarle a la vida. Andá a terapia para hablar de vos. Porque nos cuenta su vida", dijo el conductor de Socios del Espectáculo tras escuchar la letra de la canción.

Filoso, Lussich le sugirió a Suárez: "Da una conferencia de prensa, en todo caso, si querés hablar de tu vida, ¡pero cantale a algo! Ella hizo catarsis por lo que pasó con Icardi".

QUÉ DIJO LA CHINA SUÁREZ SOBRE SU NUEVA CANCIÓN

China Suárez dio detalles de cómo nació Lo Que Dicen de Mí, en un mini documental que hizo con la plataforma Star+.

"La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo. No me acuerdo, pero estaba triste y ahí nace esta canción", dijo la actriz y cantante, sin hacer mención explícita al Wanda Gate.

"En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto. Lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería iluminar el problema. Pero lo acepté y ya sé que es parte de mi vida (…) La gente por ahí piensa que a mí las cosas no me afectan porque tengo una personalidad bastante avasallante", continuó la China.

"Pero la realidad es que soy muy vulnerable, como la mayoría de las personas, sobre todo los que estamos muy expuestos”, asumió Suárez.

Y finalizó, picante: "A veces me cuesta entender la maldad, el ensañamiento o la gente que está muy preocupada por lo que hace el otro con su vida".