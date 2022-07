Rodrigo Lussich criticó filoso a Fabián Cubero tras el conflicto de Mica Viciconte y Nicole: "Qué verde que estás para responder"

Rodrigo Lussich miró a cámara en Socios del Espectáculo y cuestionó sin filtros a Fabián Cubero, indagando por sus "tibias" declaraciones sobre el nuevo enfrentamiento entre Mica Viciconte y Nicole Neumann.

La actual pareja del exfutbolista cuestionó a la modelo como mamá, luego de ver un video en Instagram Stories de una caída de Sienna Cubero en la nieve, en un lugar que consideró riesgoso.

Sin filtros, Lussich comentó: "Cubero está podrido con el tema de Viciconte y Nicole, que se pelean en las redes. Se critican".

"Pero lo llamativo de la nota no es no es que Cubero esté con más o menos voz de pito, es lo verde que está para responder preguntas", continuó Rodrigo, picantísimo con Fabián.

"¡No seas malo!", le acotó Adrián Pallares. Sin embargo, su colega sostuvo su letal postura: "¡No aprendió nada en todos estos años! Lo único que se le ocurre contestas es 'que se arreglen entre ellas'. Cubero, ¡qué verde que estás, amigo!".

FABIÁN CUBERO HABLÓ DE LA POLÉMICA ENTRE VICICONTE Y NEUMANN

El miércoles pasado, a pocas horas de que Mica Viciconte cuestionara duro a Nicole Neumann en redes por tomar con humor el resbalón de su hija menor en la nieve, Fabián Cubero habló con Intrusos del tema.

"Yo me puedo hacer responsable cuando estoy con mis nenas, pero cuando están con la mamá, están con la mamá", dijo el Poroto.

Sobre la crítica de Mica a Nicole, a quien no mencionó en su posteo, Cubero agregó: "No sé para quién es. No sé si es para Nicole o si vio otra. Ustedes están suponiendo. No está dirigiendo a nadie. Yo no voy a entrar en polémicas".