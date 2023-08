La emoción de Rodolfo Vera Calderón, el nuevo ganador de MasterChef: "Gracias Argentina por darme tanto"

Finalmente, y después de 24 horas de espera, el jurado de MasterChef determinó que Rodolfo Vera Calderón es el nuevo ganador del reality, y por ende de los 10 millones de pesos, gracias al menú de tres platos que conquistó sus paladares.

La gala tuvo su inicio este domingo cuando Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis les indicaron a Estefanía Herlein y Rodolfo Vera Calderón que disponían de solo 90 minutos para preparar los tres platos.

Estefanía eligió cocinar camarones servidos en hojas de endivia, salmón blanco marinado con lima y hecho a las finas hierbas, con puré de arvejas, palta y algunas verduritas; y un key lime pie para el postre.

Rodolfo se decidió por una sopa fría de palta, unos chiles en nogadas y unas tartaletitas con dulce de cajeta (dulce de leche de cabra), con crema pastelera, crema chantilly, bananas y almendras.

RESULTÓ SER EL GANADOR DE MASTERCHEF Y DE LOS 10 MILLONES DE PESOS

Si bien la final se grabó en una sola jornada con la presencia de todos los participantes y los familiares de Rodolfo y Estefanía, en la TV todo transcurrió en dos emisiones, por lo la degustación se produjo este lunes, en la previa a la definición.

Y si bien Damián y Donato alabaron la sopa fría de palta, Germán Martitegui encontró la manera de incomodar a Rodolfo, aunque más no sea por última vez. “Como siempre, hiciste todo lo que yo no hubiera hecho. No lo hubiese servido en un vaso ni le agregaría caldo de pollo a una sopa de palta”, le dijo.

Pero cuando el participante mexicano creyó que se le venía la noche, Germán dio un golpe de timón. “Me sorprende muchísimo cuando alguien hace todo lo que le digo que no haga y le sale muy bien, me genera admiración eso", dijo el chef, generando alivio en el periodista especializado en realeza.

RODOLFO SE CONSAGRÓ COMO EL NUEVO GANADOR DE MASTERCHEF

Por el lado de Estefanía, su plato más elogiado resultó ser el key lime pie (tarta de lima) que el pastelero Damián Betular admiró desde el inicio. “Bien la masa. Solamente vos podés hacer esa cantidad de puntitos, una obsesión casi japonesa. Está muy bien el relleno, cremoso, ácido, bien cocido. Realmente un buen trabajo”, le dijo, mientras que Donato y Germán le encontraron detalles menores como el nivel de crocantez de la masa y un plato de color blanco para la presentación.

Finalmente, Donato de Santis anunció que Rodolfo es el nuevo ganador de MasterChef, a lo que el periodista mexicano reaccionó muy emocionado. “Primero, muchas gracias por todo, estoy muy contento. Quiero agradecer a este país que me ha dado tanto”, dijo.

“También quiero agradecer a mi país, y a mi familia, y a Teresa, la cocinera de mi casa, porque sin ella esto no hubiera sido posible”, agregó Rodolfo, que más adelante le dedicó el premio a su padre que se quedó en México.