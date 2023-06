Rocío Rial le hizo una contundente advertencia a su hermana Morena: "No importa cuánto perdón pidas"

Rocío Rial fue interceptada por la cámara de A la Tarde, el día que fue a buscar a Jorge Rial al aeropuerto, y sus declaraciones sobre el conflicto familiar con su hermana, Morena, fueron determinantes.

"Con ella no tengo relación. Cero. No me parece bien las cosas que anda hablando. Que hable de ella, aunque no me parezca bien lo que está diciendo. Cualquier mentira", dijo la hija menor de Jorge Rial.

Seria, Rocío explicó por qué recurrió a la Justicia: "Hablar de mí, de mi historia, no. Por eso le puse un bozal legal. No es un juicio. Es un 'por favor, a mí no me mencionen. No mencionen mi historia'".

Ante el enojo y la contundencia de Rocío Rial con Morena, el notero de América le preguntó: "¿Vos a tu hermana la seguís queriendo? Creo que en el fondo hay una búsqueda de amor".

Y su respuesta fue letal: "No. Sinceramente. Me rompe mucho las pelotas lo que estuvo diciendo últimamente. No me interesa ni un poco lo que tenga que decir”.

Mirando a cámara, Rocío le advirtió a Morena: "No importa cuánto perdón pidas después. Cuando se te pase la locura, de esto no se vuelve".

YANINA LATORRE CONTÓ QUE JORGE RIAL PELEARÍA LEGALMENTE POR SU NIETO

Estelita Muñoz, la expareja de Luis Ventura, visitó LAM para hablar sobre la conflictiva relación de Morena Rial con Jorge Rial, Rocío Rial y Silvia D'Auro y manifestó que teme que el conductor trate de obtener la tenencia de su nieto, Francesco.

Acto seguido, Yanina Latorre leyó al aire un contundente mensaje de WhatsApp sobre el tema: "Me dicen 'Jorge está muy enojado porque el nene no está yendo al jardín. La pelea inicial fue por eso. Ahora Jorge se está aliando con Facundo (Ambrosioni) y su mamá para actuar jurídicamente sobre Morena con respecto al nene'".

"'Va por todo. Ya lo tiene arreglado con Béccar Varela para ver qué hacer. Quiere alegar que More tiene problemas emocionales para una insanía como hizo la otra vez, que le pidió ayuda a Capulla, por eso dice todo el tiempo "quiero proteger a mi nieto"'", agregó Yanina, con firmeza.