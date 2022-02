Rocío Marengo volvió a mostrarse con Eduardo Fort en el festejo de cumpleaños de Martita y Felipe tras el rumor de crisis

Martita y Felipe Fort cumplieron 18 años y Rocío Marengo dijo presente junto a Eduardo Fort en el festejo familiar en honor a los adolescentes, que tuvo lugar en Los Ángeles, tras la fuerte versión de crisis de pareja que protagonizaron.

La modelo volvió a mostrarse junto al empresario en esta fecha especial para los hijos de Ricardo, quienes fueron agasajados por sus más íntimos tras la trágica muerte de Gustavo Martínez.

Las imágenes llegan después de que Rocío lanzara un enigmático mensaje en redes, que despertó la versión de crisis: "No quiero escuchar el 'te lo dije', por favor. ¡Yo creí que iba a poder, perdón! Me lastimé mucho. Yo no lo merecía. ¡Ya no quiero luchar más, quiero ser feliz!".

EL MENSAJE DE ROCÍO MARENGO A MARTITA Y FELIPE FORT POR SUS 18 AÑOS

Rocío Marengo les dedicó un sentido mensaje a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram a Martita y Felipe Fort por sus 18 años.

“¡Feliz cumple Marta y Felipe! Qué lindo es poder compartir con ustedes este día tan especial ¡Los adoro chiquitos buenos y dulces!”, escribió la modelo en sus redes sociales.