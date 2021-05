Rocío Marengo sorprendió con una llamativa revelación: "El Kun Agüero me tiraba onda"

De nuevo en el centro de la escena gracias a su incorporación a La Academia, de ShowMatch, Rocío Marengo charló de todo con Hay que ver y respondió sin filtro cuando le preguntaron: "¿A qué hombre le pagarías para tener una aventura amorosa?".

Lejos de evitar la pregunta, rápidamente contesto "al Kun Agüero". Entonces, reveló que hubo un acercamiento cuando eran más jóvenes. "Yo era muy amigota del Kun cuando éramos chicos y capaz lo dije porque teníamos confianza y me animé a decirlo. Nos cruzábamos en Esperanto, en los boliches”, contó.

Y remarcó que sí, hubo algo entre ambos. "Estamos hablando como hace veinte años atrás. Algo me acuerdo... Pero no mucho... Si todos blanquean un amor no blanqueado, yo me animo. El Kun me tiraba onda”, afirmó, sin vueltas.

Muy picante, se despidió revelando que estuvo con otro jugador y aclaró que jamás volvería a salir con un hombre que ejerciera esa profesión. "Estuve con Javier 'Bombón' Rosada, que jugaba en Chacarita y después en Boca. La pasé bien, pero no estaría nunca más con jugadores”, sentenció.

¿Qué dirá el Kun?