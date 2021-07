Rocío Marengo rompió en llanto y apuntó contra Ángel de Brito y La Princesita: "Karina es mitad de tabla para abajo"

“Me podría hacer la lesionada. Yo soy la primera en llegar, le pongo garra. Si es una academia, debería evaluar quién falta a los ensayos, a quién le da lo mismo”, se quejó, luego de emocionarse hasta las lágrimas.

“Que se animen a decir las cosas como son. Porque si una muy buena cantante, como es Karina que es excelente, mira al piso cuando baila, anímate a ponerle un cero. Si a mí me vas a juzgar y me hacés competir con las cantantes, hacela competir a Karina con las bailarinas. Y como bailarina, Karina no está a mitad de tabla como a veces está. Está de media tabla para abajo”, lanzó, picante.

“No sé qué le pasó a Ángel. Yo siempre me llevé bien con todos. Ayer escuché que le regalaron un punto a alguien”, siguió Rocío Marengo, mientras pedía que el jurado de La Academia “evalúe el crecimiento”.