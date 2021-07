Rocío Marengo realizó una dura acusación contra el jurado por Karina La Princesita: "No se animan a ponerle un cero"

Rocío Marengo apuntó contra el jurado de La Academia después de recibir puntajes muy bajos y un cero por parte de Ángel de Brito. En La Previa de La Academia (lunes a viernes 19 horas por Ciudad Magazine), la participante de ShowMatch reclamó que no valoraron su esfuerzo y se comparó con Karina La Princesita, a quien, según manifestó, sí valoraron en los ritmos de baile al no ser bailarina.

“Que se animen a decir las cosas como son, porque si una persona es muy buena cantante como en el caso de Karina, anímate como jurado a decirle si miró al piso y ponele un cero. Porque entonces si a mí me vas a juzgar y me vas a hacer competir con las cantantes, hacela competir a Karina con las bailarinas, ella no está a nivel de media tabla, está de media tabla para abajo”, expresó en la emisión de Ciudad Magazine.

Luego, Marengo disparó directo contra el conductor de Los Ángeles de la Mañana: “Ni siquiera tuve un uno por venir y si es una academia valorá al que le pone garra. No sé qué le pasó a Ángel, no lo entendí porque yo me llevaba bien con todos. Me parece que tienen que empezar a evaluar el esfuerzo, las ganas, el crecimiento propio, valorame si yo te avancé desde una primera gala a ahora. ¿Cómo me explicas un cero?, ¿cómo le ponés un cero a alguien que hizo lo mejor que pudo?”.