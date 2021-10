Rocío Marengo quiso hacer las paces con Virginia Gallardo y obtuvo una letal respuesta: "Sos mala mina"

Virginia Gallardo le respondió sin rodeos a Rocío Marengo luego de que esta quisiera hacer las paces y fue tajante. En Intrusos, la panelista trató de “mala mina” a la participante de La Academia y dejó en claro que no tiene intenciones arreglar las cosas tras su fuerte cruce por lo de la serie de Ricardo Fort.

“¿Volviste a hablar con Virginia después del cruce mediático?”, le consultaron a la pareja de Eduardo Fort en la emisión de América y esta contestó: “No no, yo siempre quise dejar en claro que siempre tuve buena onda con ella y la voy a seguir teniendo, de mi parte está todo bien”.

Más sobre este tema Virginia Gallardo sorprendió al apoyar públicamente a Rocío Marengo con un polémico posteo: "Yo le dije 'salí de ahí'"

Tras escucharla, Gallardo apuntó sin filtros contra Marengo y no aceptó la tregua. “De la mía no, sos mala mina, mala mina. Me alegro que vayan a hacer el homenaje de Ricardo (Fort) en La Academia, lo hace Muriega, pero sería lo más lógico que lo haga ella”, dijo picantísima.