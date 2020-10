Rocío Marengo se quebró por los nervios en MasterChef Celebrity: "Con un llantito siento que voy a liberar"

Después de llegar hasta la final de la edición chilena de MasterChef Celebrity a Rocío Marengo no le fue tan bien en su primera semana en la versión local, al punto de haber sido nominada a la gala de eliminación. Debido a esto, la modelo llegó a su estación de trabajo al borde del llanto debido a la mezcla de emociones que le producían los nervios y la tensión del momento.

Ante el llamado de Santiago del Moro los participantes entraron al estudio, aunque el conductor no pudo evitar ver las lágrimas de Marengo y le preguntó qué le ocurría. "Estoy muy sensible. Estoy bien, es que con tanta tensión, ¿viste? Pero estoy bien, esto me hace bien", dijo la novia de Eduardo Fort mientras se secaba las lágrimas.

"Sigo con una mezcla de emociones fuerte. Con un llantito siento que voy a liberar", dijo la modelo frente a cámara antes de que uno de sus compañeros sugiriera hacer ejercicio para liberar tensiones.