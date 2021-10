Rocío Marengo lapidó a Mauro Icardi por "no respetar” a Wanda Nara y a sus hijos: "A veces los hombres piensan con la de abajo"

El escándalo que surgió cuando Wanda Nara descubrió en el celular de Mauro Icardi una serie de chats de alto voltaje con la China Suárez tomó estado nacional y varias figuras del espectáculo salieron a manifestarse contra la actriz y el futbolista. En esta línea, Rocío Marengo culpó al futbolista de “no respetar” a su familia y recalcó que “a veces los hombres piensan con la de abajo”, en referencia a sus genitales.

Tras revelar que "le hizo la cruz a la China Suárez a raíz de lo que le hizo a Pampita", Marengo reconoció que no toda la culpa tiene que recaer en la actriz. “Hay que estar ahí. Cuando uno tiene hijos en el medio piensa mejor las decisiones que cuando no los tiene. Tener hijos, una familia, es todo un proyecto ¿no?”, se preguntó al aire en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine)

“Todos, obviamente, tienen algo de culpa: Mauro Icardi que no respeta a su mujer ni a sus hijos. A veces los hombres piensan con la de abajo. En la calle se dice eso”, agregó Rocío Marengo, sobre el marido de Wanda Nara, y luego barajó lo que haría en una situación similar. “Hay que estar en el momento, no se puede juzgar, no se puede hablar de cosas que le están pasando a otra pareja porque cuando las cosas pasan por el corazón es muy difícil tomar decisiones correctas, porque las tomás porque las sentís”, concluyó.