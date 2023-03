Rocío Marengo, cada vez más cerca de Damián Ávila en El Hotel de los Famosos 2: "Definitivamente, él tiene el manual de cómo conquistarme"

Luego de que Rocío Marengo y Damián Ávila dejaran al descubierto la gran química que tienen desde que se conocieron en El Hotel de los Famosos 2, la relación entre los participantes comienza a avanzar con el correr de los días.

Así quedó reflejado en el ida y vuelta a puro mimo y humor que mantuvieron los participantes en el reality de eltrece:

Damián: -Rocío me está pidiendo que seamos novios y le dije que no. Yo no voy tan rápido, no soy un hombre fácil. Necesito que vayas más despacio. Ya me quiere presentar al cuñado, la hermana, los sobrinos; y me dijo que apenas salga de acá, voy a ir a su casa.

Rocío: -Cuando me enamoro, me tiro de cabeza al toque. Definitivamente, Damián tiene el manual de cómo conquistarme.

D: -Ayer me robaste un beso.

R: -Pasa que me tendría que haber ido, era el momento. ¿Me perdonás?

D: -Esta bien, me gustó. Estamos conociéndonos. Creo que dimos un avance importante que fue darnos un beso en público, así que veremos cómo sigue la historia, pero creo que vamos bien encaminados.

¡Están a full!

CHARLOTTE CANIGGIA ABANDONÓ EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2 POR SEGUNDA VEZ

A poco de haber ingresado a El Hotel de los Famosos 2, Charlotte Caniggia ya había abandonado el programa en enero pasado. Y si bien se mostró muy feliz con su reingreso, la hija de Mariana Nannis volvió a dar un paso al costado del reality de eltrece.

“Estoy muy mal. Me gustaría irme. Me da lástima irme otra vez, pero como que estoy agotada mentalmente y es como un montón”, expresó la joven, ante la pregunta de Chino Leunis y Carolina “Pampita” Ardohain.

Tras escucharla, el conductor intervino: “Bueno Charlotte, oficialmente querés salir de la competencia, salir del Hotel. Ustedes saben que la puerta está abierta, el que quiere irse se puede ir. ¿Te gustaría irte ahora, eso es lo que te haría feliz en este momento?”.

Pero Charlotte mantuvo su postura: “Sí. Esta gente me cae bien, pero de verdad no me fumo las peleas, el chisme constante, eso en mi vida no me gusta. Me encantó conocerlos a todos, pero siento que para mí es un montón”.

Pero bueno, gracias por todo. Conocí a mi amigo Enzo Aguilar, Rocío Marengo y otros participantes copados, fue una linda experiencia”, cerró la exparticipante con unas dulces palabras para sus compañeros.