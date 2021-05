Rocío Marengo apuntó contra una compañera de La Academia: "Romina Richi puede ser la nueva coronita"

El 17 de mayo, La Academia, el reality de baile de ShowMatch, debutará en eltrece. Antes del debut, Rocío Marengo ya opinó picante sobre sus compañeras, las dividió en grupos y aseguró que varias tendrán "coronita".

"Las devoluciones se van a dividir entre ‘las artistas y las trabajadoras’... Yo, que me cuesta, soy de las trabajadoras. En mi grupo están Débora Plager, Viviana Saccone, Luciana Salazar y Charlotte Caniggia... Está un poquito más abajo porque dentro de las trabajadoras estamos las que al menos tenemos ganas. Ahí se subdivide el grupo”, expresó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Además, aseguró con nombre y apellido a las famosas que percibe que elogiarán más que a ella aunque su desempeño en la pista sea parecido. "Después va a pasar que el jurado tiene sus favoritas y van a ser las mimadas, que van a hacer algo y lo van a valorar. Y capaz yo hago lo mismo y ni lo miran... Romina Richi, Julieta Nair Calvo, Mariana Genesio y Flor Vigna”, aseguró, picante.

Y se despidió reflexionando sin filtros sobre Richi: "No le veo poco futuro porque una cara nueva siempre refresca las expectativas, de Romina podés decir, quizás con una u otra cosa se luce, le van a dar chances. Y el jurado va a tener un ojito más suave... Puede ser la nueva coronita. No va a ser lo mismo que conmigo, porque yo no soy una figura de la que esperen mucho talento”.

¿Qué dirán sus compañeras?