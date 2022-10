Rochi Igarzabal en una entrevista íntima: su rol de mamá, el amor por la música y su gran amistad con Lali Espósito

Rochi Igarzabal habló en exclusiva con Ciudad y no quedó tema por tocar: su presente profesional con el lanzamiento de su nuevo disco Que me hablen de amor en octubre, el vínculo con sus excompañeros de Casi Ángeles y su rol de madre de su hija Lupe.

La cantante abrió el corazón en una entrevista íntima en la que reveló cómo eran las charlas de camarín con Lali Espósito, con quien compartió este año espacio laboral en La Voz Argentina, una como la Host Digital y otra como jurado.

“Teníamos muy poco tiempo de ocio, de estar echadas charlando en el camarín, pero sí cuando teníamos la oportunidad nos juntábamos. Para este disco que está por salir y el de ella que también sale en paralelo nos mostramos las canciones”, contó la actriz.

Igarzábal también hizo referencia al vínculo que tiene con Emilia Attias y Mery del Cerro, con quienes además de mantener una amistad por la ficción de Cris Morena, comparte la experiencia de la maternidad.

Respecto a qué sucedió sobre su relación con la China Suárez, Rochi confesó: “Con Euge no tengo una amistad porque no me pasó de cruzarme en más proyectos laborales como con Mery del Cerro, Cande Vetrano o Gastón Dalmau, que fueron vínculos que pude retomar por eso”.

- ¿Cómo te sentís ante el estreno de tu disco?”

- Son muchas emociones juntas pero es un momento muy esperado de mucho esfuerzo también, entonces que esté sucediendo todo es muy loco. Se están concretando muchas cosas, se va a cumplir un año de la grabación de este disco, recuerdo mucho ese día, todo lo que sucedió en la grabación y los deseos de querer sacarlo, de que la gente lo escuche, lo reciba, compartirlo con mis seres queridos, todo lo logrado es muy lindo así que me tiene muy feliz esto.

- A la hora de componer, ¿te basás en tu propia experiencia o dejás volar la imaginación?

- Yo creo que paso por todas las situaciones, a veces es desde la experiencia propia pero no algo concreto o algo vivido, sino algo más intuitivo de cómo veo la vida o de mi forma de sentir mi propia realidad. Después también juego con la improvisación desde crear con amigos y ver qué sucede ahí, por ejemplo me imagino la vida de una persona en tal época entonces creo una historia a través de eso. También mucho tiene que ver con situaciones de amor, el disco se llama ‘Que me hablen de amor’ y creo que a través de las canciones uno puede notar ese proceso que se atraviesa.

- ¿Tenés algún artista de referencia en quien te inspires a la hora de componer?

-Te puedo nombrar millones pero siempre hablo de las mismas por una cuestión de amor por su música y porque me resultan muy inspiradoras. Chavela Vargas, Omara Portuondo, Mercedes Sosa, Natalia Lafourcande, Mon Laferte, Rosario Flores, y más. Son distintos estilos de música pero todos terminan conviviendo en el sonido de lo que me gusta escuchar y lo latino.

- Vos estuviste en el Bailando 2021, ¿cómo fue vivir esa experiencia de estar en uno de los realities más vistos de la televisión?

-Fue una experiencia muy enriquecedora a nivel personal porque generé un vínculo de amistad con mi equipo muy grande. Nos enfocamos mucho en el aprendizaje de los distintos ritmos, antes tuvimos la pandemia de por medio, estuvimos muy quietos entonces fue reactivar mi cuerpo en un montón de aspectos y ver qué me sucedía con eso. Después lo que estar en el reality, el show en sí mismo creo que me mantuve al margen por una cuestión de que soy así, me gusta enfocarme en el arte de la cuestión.

- En La Voz Argentina, donde fuiste Host Digital, la tuviste muy cerca a Lali Espósito, con quien tenés una gran amistad, ¿cómo era la interna, se cruzaban entre camarín y camarín, compartían charlas?

-Estábamos todos en un mismo espacio de camarines pero cuando vamos a trabajar, trabajamos, entonces estábamos muy enfocados en lo que teníamos que hacer. Teníamos muy poco tiempo de ocio, de estar echadas charlando en el camarín, pero sí cuando teníamos la oportunidad nos juntábamos. Para este disco mío que está por salir y el de ella que también sale en paralelo nos mostramos las canciones, nos contamos un poco de qué va cada proyecto. Entonces en ese sentido está bueno porque ella es una gran consejera y yo también desde mi lugar, como la conozco más íntimamente me gusta ver también su camino. Es muy loco, vivimos mucho juntas pero de repente cada una siguió su camino, hicimos historias distintas que están reflejadas en nuestra música y eso está buenísimo.

- Algo parecido te pasó también con Cande Vetrano, Gastón Dalmau, Emilia Attias y Mery del Cerro, con quienes compartiste tira en Casi Ángeles, ¿cómo son esos encuentros de amigos cuando los hay?

-Creo que al vivir cosas tan intensas de muchos años por más de que hayan sido hace varios, la confianza sigue siendo la misma. Entonces la charla es desde un lugar muy genuino, se celebra mucho que cada uno esté con sus proyectos, feliz con lo que hace, que se esté realizando en algunos aspectos. También compartimos la maternidad con algunas de las chicas, con Emi por ejemplo o con Mery, la verdad que es lindo, se disfruta mucho y nos quedaríamos una semana entera charlando pero congeniar el ritmo de cada uno es difícil y cuando se logra es muy lindo lo que sucede.

- Con la China Suárez también compartiste tira en Casi Ángeles, ¿tenés una relación de amistad?

-Con Euge no tengo una relación de amistad por una cuestión de que ella hizo su vida, también yo me fui a vivir afuera. Con Cande (Vetrano), Gastón (Dalmau), Mery (Del Cerro) y Lali (Espósito) nos hemos cruzado en proyectos y con ella no me pasó eso. Entonces creo que es más fácil retomar un vínculo cuando te cruzas en proyectos, con Lali en fue en La Voz Argentina, con Cande y Gastón en su momento cuando fui a MasterChef. Fueron vínculos que pude retomar porque se planteó un escenario laboral en donde eso se pudo dar.

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu rol de madre?

-El vínculo mismo que tengo con Lupe, es un amor tan inmenso que no se puede poner en palabras para nada y el aprendizaje que eso me plantea. Desde que la tengo en mi vida, veo y valoro todo de otro modo, poder trabajar de lo que me gusta lo valoro mucho, también los momentos con ella. Para mí todo hoy se plantea desde un lugar de agradecimiento y eso lo fui aprendiendo con el paso del tiempo de la mano de mi maternidad. Es un tesorito de mi vida, es lo más lindo que tengo.

- ¿La ves siguiendo tus pasos?

-La veo siendo ella, le preguntás ‘¿vas a ser artista?’ y te dice ‘no’. Todavía no tengo muy claro por dónde va, es muy chiquita, pero sí me gusta sentir que es libre y acompañarla a que ella despliegue lo que quiere ser. Para mí eso es lo más valioso de todo esto.

- Por último, ¿te vamos a volver a ver en alguna ficción?

-Seguramente, no sé. Ahora estoy tan enfocada en todo esto, el 8 de octubre con La Tangente, la presentación del disco con toda la banda. Me pasa que en mis video clips actúo, entonces sacio un poco la necesidad de ficción porque le pongo mucho de personajes y de crear espacios. Pero sí, seguramente, hay propuestas dando vueltas y hay que ver cuál es la más indicada para este momento de mi vida así que veremos qué sucede.