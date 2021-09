Roberto Piazza informó que murió su hermano, quien abusó de él cuando era chico: "Me siento raro"

El hermano de Roberto Piazza, Ricardo, quien abusó de él gran parte de su infancia, falleció. El diseñador recordó lo triste que fue haber crecido a su lado y afirmó que formo parte de la peor etapa de su historia.

"Acaba de morir mi hermano, el violador, en Santa Fe. Un caos la familia, de nuevo. Apareció muerto en una casa en donde el vivía no sé con quién. Era en una casa en la que supuestamente vivía con una mujer que no se sabe quién es. Nadie lo quería ver, ni las mujeres, ni los hijos, ni los hermanos ni nadie", contó en diálogo con la revista Pronto.

Además de dar más detalles sobre su fallecimiento, dejó bien en claro que nadie, ni siquiera sus sobrinos, irán a darle su último adiós.

"Está la policía y los médicos en la puerta de la casa. Pero no pueden abrir la puerta porque nadie tiene la llave. Dicen que fue el corazón, los vecinos no quieren ni ver ni hablar. La verdad es que es todo muy extraño. Yo hablé con mis sobrinos, con los que tengo contacto, pero no piensa ir ninguno", sumó, contundente.

Y se despidió contando cómo se siente tras enterarse de que la persona que abusó de él gran parte de su infancia acaba de morir.

"Yo me siento raro, es como si fuese el final de mi libro. Escribí cinco libros y con esto cierro el libro de la peor parte de mi historia y la de mi familia", sentenció.