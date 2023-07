Roberto García Moritán habló tras el discurso de Benjamín Vicuña frente a Pampita: "Hubiera preferido que no pase"

En su discurso de agradecimiento tras haber ganado un Martín Fierro como Mejor actor, Benjamín Vicuña señaló que Argentina le dio “hijos y un amor”, y las cámaras y las miradas se posaron sobre Pampita, cuyo marido, Roberto García Moritán, opinó al respecto.

Consultado por Alejandro Castelo, el actual candidato a jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires señaló que “estuvo ahí y atento”. “Estaba ganando un premio muy importante Benjamín y estábamos todos muy contentos y atentos”, señaló.

Respecto al discurso de Vicuña, García Moritán reveló: “Me tomó un poco por sorpresa, pero te voy a ser muy sincero: yo lo conozco mucho a Benjamín porque tenemos un vínculo de familia. Soy el padrastro de sus hijos, soy el tipo que está con ellos todos los días”.

GARCÍA MORITÁN REVELÓ QUE HABLÓ CON VICUÑA Y PAMPITA TRAS EL DISCURSO DE LOS MARTÍN FIERRO

Presto a explicar cómo se desvirtuó la situación con el correr de las horas, el político hizo recaer las culpas en Telefe. “Yo creo que él empezó a decir algo, que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea, (…) y el morbo de los directores de los Martín Fierro, que se apuraron en ponchear a Caro, que vive con esa sonrisa, generaron un montón de confusión”, asentó.

Tras señalar que “le dio una enorme alegría que Benjamín haya ganado”, Roberto reconoció que Vicuña y Pampita comparten una historia muy fuerte. “Vamos a suponer que se hubiera referido a Caro, fue muy importante lo de ellos”.

Además, García Moritán reveló que hablaron con Vicuña y con Pampita sobre el tema. “A mí me parece que hay cosas en las que no hace falta profundizar. Él me mandó un mensaje, (…) y cuando empezó a hablarme del tema yo pensé ‘hubiera preferido que no pase’, y en ese momento la sensación fue rara, pero esto es así”, reveló.

“Pampita no lo entendió de la misma manera que la prensa. Al día siguiente lo hablamos y le dije ‘Amor, acá hay algo que no me está cerrando bien. Me parece que la gente lo está entendiendo mal’. Y ella me dijo ‘No te preocupes, no pasó nada’, y yo me quedé tranquilo”, cerró el candidato.