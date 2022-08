Roberto García Moritán despertó rumores de embarazo con Pampita al compartir una foto retro de ella embarazada

Felices con la familia ensamblada que armaron Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán a un año de la llegada de Ana, la primera hija que tienen en común, el matrimonio dio que hablar con una sugestiva foto que compartieron en las redes con las que despertaron rumores de embarazo.

Tal como lo observó Juariu, la influencer -que destapó varios romances entre los famosos- el legislador porteño subió a Instagram Stories una imagen retro en la que posa con la modelo mientras ella acaricia su pancita cuando estaba en plena dulce espera de su beba.

Por su parte, la top reposteó la fotografía y continuó con las especulaciones sobre si dicha publicación se debe a un lindo recuerdo o a una pista que podría dar cuenta de la llegada de un hermanito a una hermanita nueva al clan.

García Moritán ya tiene Delfina y Santino, frutos de su anterior relación con Milagros Brito; mientras que Pampita tiene a Bautista, Benicio y Beltrán con Benjamín Vicuña.

¿Se agranda la familia?

LAS TREMENDAS REACCIONES DE LOS HIJOS DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN CUANDO SUPIERON QUE SU PAPÁ SALÍA CON PAMPITA

En Siendo Pampita, el reality de Pampita que se emite por Paramount+, los hijos de Roberto García Moritán, Delfina y Santino, revelaron cómo reaccionaron cuando de enteraron de que su papá estaba saliendo con la top.

“A papá y a Caro los veo muy bien, pensé que el ya está (que no iba a tener otra relación). Cuando nos contó (que estaba saliendo con Pampita) dijimos 'guau, por fin'... Sé que los dos querían ser padres”, contó Delfina.

A diferencia de su hermana, Santino, que también es hijo de Milagros Brito, la expareja de Roberto, reveló que su reacción fue más picante. Especialmente, cuando se enteró de que el empresario se convertiría nuevamente en padre junto a la conductora.

"Me sorprendió porque no me esperaba que a mi viejo le quedara nafta. Cuando me enteré de que iba a ser papa de vuelta también, pero fue una buena noticia”, cerró sobre el nacimiento de Ana.