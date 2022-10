Roberto García Moritán contestó a las acusaciones de L-Gante

Contundente, L-Gante le hizo dos preguntas sobre política a Roberto García Moritán. Ambos compartieron mesa en Almorzando con Mirtha Legrand en eltrece.

En ese momento, el diputado porteño no pudo contestarle debidamente. Por eso, luego grabó un video que compartió en sus redes respondiéndole con firmeza a sus consultas.

"Elián, ¿cómo estás? El otro día en la mesa de Mirtha me hiciste dos consultas que no te pude responder, así que, si me permitís, me gustaría hacerlo ahora", le dijo antes de contestar a sus inquietudes.

FIRMES RESPUESTAS DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN A LAS PREGUNTAS DE L-GANTE

"¿Es un negocio que lucra con la pobreza o que lleva a la pobreza?", le preguntó el cantante al político.

"Vamos con la primera: las dos cosas, lucran con la pobreza, por eso la generan. Viven de eso”, dijo Roberto, criticando a algunos políticos.

"¿Es algo que lleva tiempo, y es difícil estar en el lugar de ser Presidente hoy en día, o creen que es algo que puede llegar a venir otra persona y solucionar rápidamente?”, también le había consultado L-Gante.

A lo que Moritán respondió: "Ningún Presidente va a sacar adelante la Argentina mientras elija ser parte del problema, o eliminás el populismo y apostamos al trabajo, la educación y al esfuerzo o no hay salida para la Argentina. Lo que genera pobreza es la inflación y todo este sistema que tenemos que cambiar".

