Roberto García Moritán, ante la repercusión de su boda con Pampita: "Ella genera mucho; no esperaba tanto"

En la cuenta regresiva de su casamiento con Pampita (41), Roberto García Moritán (42) vivió un revoltosa primer cara a cara con la prensa al asistir con la modelo al show que dio Tini Stoessel en el flamante Movistar Arena. En ese contexto, los noteros y las cámaras presentes quisieron tener la palabra y las imágenes de la feliz pareja y el empresario gastronómico salió espantado de la situación. "Sacame de acá, por favor", le dijo Roberto a un amigo, en medio del caos periodístico.

Sin embargo, Alejandro Guatti lo encontró en un momento más relajado de la noche y logró un breve mano a mano con el futuro marido de Pampita.

"Carolina genera mucho, mucho. ¡Todo esto! No me esperaba tanto... Esto me incomoda un poco", dijo el futuro marido de Pampita. G-plus

"¿Qué te parece todo esto, lo que se genera? No estabas acostumbrado", le preguntó en cronista de Intrusos. Y Roberto contestó: "No. Me incomoda un poco... Me hacés una pregunta y me voy a buscar a mis hermanos. ¿Te parece?". Guatti aceptó e indagó: "¿Qué te pareció todo lo que se generó con lo del casamiento?". Con pocas palabras, Roberto manifestó: "Carolina genera mucho, mucho. ¡Todo esto! No me esperaba tanto. Muchísimas gracias".

En ese marco, y al advertir lo que estaba viviendo García Moritán, Carolina agregó: "Es la primera vez que viene, pensé que era distinto. Pero bueno, es así. Así que salga como salga. ¿Si me enoja? No, me preocupa porque no quiero que esté incomodo, con una cámara acá pegada hasta que empiece el show".