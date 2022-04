Robertito Funes Ugarte se reconcilió Mica Viciconte: "Vi a una mujer que va por lo que quiere"

El tiempo que Robertito Funes Ugarte compartió con Mica Viciconte encerrado en un auto sirvió para que la campeona de MasterChef Celebrity 3 y el conductor de Viaje Chef limaran asperezas.

"La verdad es que vi una mujer que va por lo que quiere, a trabajar y demás, y que fue clara", aseguró Robertito en una nota con Intrusos.

Mica se enojó por la forma que Robertito pronunciaba su apellido. Parece que Nicole Neumann la llama así en forma despectiva. G-plus

La polémica se dio luego de que el periodista pronunciara a la italiana el apellido de la futura mamá de Luca Cubero, muy parecido a como las malas lenguas aseguran que le dice Nicole Neumann de forma despectiva.

Más sobre este tema Mica Viciconte y Roberto Funes Ugarte, cara a cara tras su cruce en las redes: "No te quería ni ver"

"El enojo venía porque se juntó todo, a ella no le gustaba que diga el apellido mal, o como a ella no le gustaba, y por ahí que yo venía del palo de Nicole. Y quedó claro que no, que está todo bien", desdramatizó.

Entonces, Robertito Funes Ugarte explicó cómo fue su tenso momento con Mica Viciconte: "Se enojó, pero aflojamos. Rompimos el hielo. Mica habló de todo, de Nicole, de las chiquitas. Ella me dijo no te podía ni ver y ahora está todo bien".

Más sobre este tema La reacción de Nicole Neumann al ser consultada por la pelea de Mica Viciconte con Robertito Funes Ugarte: "¿Yo qué tengo que ver?"

ROBERTITO FUNES UGARTE DESCRIBIÓ SUS VIAJES CON MICA VICICONTE

Ya reconciliado con Mica Viciconte tras el malentendido, Robertito Funes Ugarte describió ante Intrusos cómo fue su experiencia con la pareja de Fabián Cubero.

Más sobre este tema Mica Viciconte explotó contra Roberto Funes Ugarte tras el último episodio de MasterChef: "Ya se repitió varias veces"

"El viaje amoldó la situación, no pasó nada. Fue un viaje tenso, pero bien. El segundo viaje ya fue más distendido".

"Me cae bien. Encontré una chica aguerrida, me contó de su embarazo y que estaba por nacer el bebito, que estaba sensible, me lo confesó", cerró Robertito sobre su cara a cara con Mica.