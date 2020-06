Ricky Martin canaliza su ansiedad por la pandemia en "Pausa"

Ricky Martin canaliza su ansiedad por la pandemia con Pausa', un EP lanzado el jueves por la tarde a modo de sorpresa con nuevas canciones que evocan una atmósfera romántica y por momentos de tristeza

El mundo se puso en pausa y por primera vez en su vida Ricky Martin llegó a sentir ansiedad. Desde su casa en Los Ángeles, donde puso manos a la obra con su fundación para llevar equipos de protección y alimento a hospitales y personas necesitadas en Puerto Rico y otras regiones, seguía las noticias relacionadas con el coronavirus mientras trataba de disimular su angustia ante su familia para no preocuparlos de más.

“Yo nunca había sufrido de ansiedad, y yo me fui de casa cuando yo tenía 12 años (con el grupo Menudo), yo he visto cosas, yo he vivido, pero esto fue ya otro nivel, esto es otro monstruo y para colmo invisible'', dijo Martin a The Associated Press en una entrevista reciente vía Zoom.

“Estuve dos semanas con el ‘poker face' para que mi familia no se viera afectada, pero finalmente pude sacar el pescuezo y decir ‘eh, algo buenísimo tiene que salir de esto, ponte creativo'. Y empecé a hacer música y fue mi medicina, honestamente, porque de verdad que yo sentía que me faltaba el aire'', reveló.

El resultado es Pausa', un EP "de mucha introspección'' lanzado el jueves de sorpresa, con cuatro canciones nuevas que evocan una atmósfera romántica y por momentos de tristeza. Cuenta con colaboraciones de Sting (cantando en español), Carla Morrison, Diego El Cigala y Pedro Capó, e incluye los sencillos más recientes de Martin: Cántalo', con Residente y Bad Bunny, y Tiburones'.

Fuente: AP.