Richard Madden, el actor de Game of Thrones, ¿de novio? con el joven de 13 Reasons Why, Brandon Flynn

"Me gusta mantener mi vida privada, privada. Nunca hablo de mis relaciones", dijo recientemente Richard Madden al ser consultado acerca de su presente sentimental.

A pesar del bajo perfil que defiende el actor de Game of Thrones, también conocido por su protagónico en la serie Bodyguard (Netflix), las últimas fotos que le tomaron en Los Ángeles demostrarían que Madden estaría en una relación romántica con Brandon Flynn, actor de 13 Reasons Why, quien hasta el año pasado estuvo de novio con el cantante Sam Smith.

Foto: Grosby Group.

Las versiones sobre este aparente nuevo noviazo empezaron cuando trascendió que ambos actores estaban viviendo juntos en California. A partir de ese momento, los paparazzis los fotografiaron en varias oportunidades, cada vez más cerca.

Foto: Grosby Group.

Pero cuando The New York Times buscó al actor escocés para confirmar o desmentir el rumor, él aseguró que, si bien no le molestaba la pregunta, no estaba apurado por responderla.

La última relación de Madden, quien además se luce en Rocketman, la biopic sobre Elton John, fue con la actriz Jenna Coleman.