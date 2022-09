Ricardo Montaner envió una carta documento a una psicóloga que hizo acusaciones en su contra

Estefi Berardi reveló en LAM que Ricardo Montaner le envió una carta documento a una psicóloga que hizo fuertes acusaciones en su contra en las redes sociales.

“Montaner la citó a mediación por daños, ella se llama Florencia Rodríguez”, contó la panelista en el programa de América y luego dio más detalles.

“Cuando fue el casamiento de Ricky con Stefi, ella hizo un análisis de la foto familiar en la que los acusó de ser un clan”, siguió Berardi.

Luego, continuó: “En Twitter hizo otro hilo en el que analizaba que había un video de Montaner dándole un beso en la boca a sus hijos y a él no le gustó nada”.

En su entonces, Ricardo le contestó a la mujer: “Busca ayuda urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia, luego de todo eso me vuelves a psicoanalizar”.

Al final, Estefi contó cómo sigue el procedimiento legal: “Le mandó la carta documento y ahora tienen que ir a mediación con sus abogados”.

FIRME DEFENSA DE YANINA LATORRE A RICARDO MONTANER TRAS LAS ACUSACIONES DE LA PSICÓLOGA

Después de escuchar a Estefi Berardi, Yanina Latorre defendió a Ricardo Montaner de las acusaciones de la psicóloga que lo analizó por redes sociales.

“La psicóloga se quiere colgar y que la estén levantando en todos lados, hacer psicología en redes sociales no va. Esto es querer buscar donde no hay, ella lo está tratando de algo que no es”, opinó la panelista en LAM.