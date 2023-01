Ricardo Darín festejó que Argentina, 1985 esté nominada al Oscar, pero dijo que "no irá a la ceremonia"

La nominación de Argentina 1985 como Mejor Película Internacional en los Premios Oscar alegró a Ricardo Darín, protagonista de la película que trata sobre el Juicio a las Juntas Militares que se hizo durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

"Estoy muy contento por varios motivos: por la película, por Santiago Mitre, por Peter Lanzani, por mí también. Por todo el elenco", reconoció el artista en referencia al director y productor del film, y por su coprotagonista.

Muy feliz, el actor que ya ganó la estatuilla con El Secreto de sus ojos, pero lo perdió con El Hijo de la Novia y Relatos Salvajes, habló con Socios del Espectáculo a minutos de la confirmación oficial.

Más sobre este tema Argentina, 1985 es candidata al Oscar 2023 como mejor película internacional: la lista completa de nominados

"No voy a ir a la entrega por cábala", reconoció Darín entre risas sobre la gala que será el 12 de marzo en Los Ángeles, Estados Unidos, y de la que es seria candidata a consagrarse al igual que ya lo hizo en los Golden Globes 2023.

"Esto es para que los familiares y amigos de las víctimas (de la dictadura cívico militar) se sientan mínimanente recompensados", cerró Ricardo Darín.

LAS PELÍCULAS CONTRA LAS QUE COMPETIRÁ ARGENTINA 1985 POR EL PREMIO OSCAR

Valorada como una de las mejores películas del año, Argentina 1985 deberá enfrentarse contra cuatro producciones europeas de fuste.

All quiet in the western front, de Alemania.

Close, de Bélgica.

EO, de Polonia

The quiet girl, de Irlanda.