Rial volvió a apuntar contra Nicole Neumann y su pelea con Cubero: "Es una guerra mediática, de mentira, para mantener su lugar en la tele"

El escándalo entre Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) fue el asunto que acaparó la atención en Nosotros a la Mañana, programa del cual la modelo es panelista, y Jorge Rial se refirió nuevamente a la disputa: “Voy a volver a discutir sobre este tema, después que se enojen, a mí a esta altura no me molesta. Sigo insistiendo que en estos últimos tiempos hemos armado un panelismo en el que el capital periodistico de muchos es su vida privada, lo que los sostiene en una silla. Y el caso de Nicole es emblemático”, arrancó el conductor de Intrusos.

“Más allá de los problemas personales que existen, hay un uso y un abuso. Ayer podíamos llegar a creer que le pasó al aire y rompió en llanto, después supimos que se enteró antes. Pero hoy volvieron a la carga, siguieron. Entonces, yo sospecho que también hay una extensión del problema porque les conviene a todos, hay una especulación”, continuó.

"Yo no saco la angustia, los problemas ni nada. Creo que en el medio de la angustia tiene la capacidad además de explotar el tema en favor propio". G-plus

Muy duro, luego Rial afirmó: “Yo no saco la angustia, los problemas ni nada. Creo que en el medio de la angustia tiene la capacidad además de explotar el tema en favor propio. El día que no tenga ningún tema no puede estar. Ya no es modelo, no tiene ese laburo ya está. Su laburo es ser panelista y no tiene capacidad para discutir otra cosa. No porque no la tenga, sino porque no lo hace. Si las cosas le pasan en el momento, está bien, pero si lo arma es otra cosa. Porque las cosas pasaron antes del programa y es gente que siempre nos pide a nosotros que cuidemos su vida privada, y ya no pueden putearnos por nada. Abrieron el portón”.

Más tarde, Guido Záffora hizo una reconstrucción de los hechos: “Hay un papel que Nicole y Fabián tienen que firmar con el permiso que necesitaba ella para poder sacar del país a sus hijas, Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5). Y pasó que Nicole y Poroto estaban yendo a firmar, pero le dijeron a Fabián que no vaya porque Nicole quería poner otras cláusulas en el contrato en el que estaba el permiso para viajar al exterior con las nenas, los gastos… Finalmente, no lo firmaron y Nicole se dio cuenta esta semana cuando necesitaba el permiso que no tenía el papel para salir del país”. Ahí, Rial explotó: “¿Ella se puso llorar porque no tenía el papel, no porque Cubero no le dio el permiso? ¡Ayer la versión era que estalló en llanto porque le cayó un mensaje en medio del programa, donde casi deseándole la muerte, Cubero le decía que no le iba a dar permiso. ¿Ahora resulta que no era eso?”.

Al final, Jorge Rial fue lapidario con Nicole Neumann y en menor medida a Fabián Cubero: “Es una guerra mediática, de mentira, para mantener su lugar en la tele. Esto está claro. Hay un permíso esperándolos, vayan, fírmenlo y este problema está resuelto. Después peléense por otra cosa. Hay falta de voluntad”.