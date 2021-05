Rial reveló la "censura" que le hicieron al reality de Pampita: "Era mala imagen hacer un baby shower en pandemia"

Se viene el reality show de Pampita, que mostrará el embarazo de la conductora, sin embargo las complicaciones de la pandemia y de la propia dulce espera vienen atentando contra el proyecto. Incluso Jorge Rial contó en TV Nostra que todo un capítulo tuvo que ser desechado.

“Acá tengo detalles del reality. Van a ser diez capítulos. La pandemia le arruinó el baby shower porque ella quiso incorporarlo al programa y Viacom con los yanquis dijeron ‘vamos a dar una mala imagen’. ‘En una pandemia mundial vamos a estar haciendo un baby shower, déjate de joder Pampita’. Entonces dijeron eso no va a ir”, reveló el periodista.

“Está todo complicado porque el embarazo está muy avanzado y todavía las grabaciones no empezaron. No se puede repetir. Está de siete meses, todos los seis meses antes no los podés volver a hacer. No podés filmar las primeras contracciones, ni todo lo que ya pasó”, contó, sobre el otro inconveniente que está teniendo la animadora.

Más sobre este tema Wanda Nara sorprendió a Pampita al aire y le hizo una promesa: "Nos vemos pronto en Argentina"

“El precontrato está firmado y se le complicó con todo esto del avance del embarazo y la pandemia”, cerró, sobre el reality show de Pampita.