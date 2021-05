Rial reprochó una polémico gesto de Juanse en MasterChef: "No me gustó que levante el brazo al estilo nazi"

Atento a todo lo que sucede en los programas más vistos de la televisión argentina, Jorge Rial reparó en un polémico gesto que realizó Juanse en plena participación en MasterChef Celebrity 2 y no dudó en expresar su incomodad con la imagen que planteó con el resto de sus compañeros de TV Nostra.

“Hay un gesto de Juanse que no me gustó, yo lo grabé y todo. El otro día, tenían que armar equipos de acuerdo al color de un pincel. Y cuando Juanse lo agarra se lo pone como el bigote de Hitler”, comenzó diciendo el conductor del programa de América.

“No, horrible”, atinó a decir Marina Calabró. A lo que Rial continuó con su relato: “Y no terminó ahí. Cuando le van a decir qué chef (entre Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis) va a hacer la cabeza de cada equipo, lo llaman a Juanse y él levante el brazo a lo nazi. Yo creo que son gestos que hay que tener cuidado”, marcó.

“Con esto no lo estoy catalogando de nada. No digo que él tenga esa ideología, sino que naturalizamos algunas cosas que quedan después. Me sorprendió, es raro el gesto. Se les escapó esto y a mí no me gustó”, cerró el presentador, contundente con su opinión.