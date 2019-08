Rial opinó de los fuertes posteos de Nicole ¿en su contra? y la acusó de "manipular" el video en el edificio de Cubero

La cámara oculta que hizo Nicole Neumann (38) en la puerta del edificio de Fabián Cubero (40), que expone que no pudo retirar a sus hijas, Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5), como supuestamente había acordado con su exmarido, sigue dando tela para cortar y generó un inesperado cruce con Jorge Rial (57).

El periodista dijo en Intrusos que la modelo y el futbolista "como padres son bochornosos" y Nicole le salió al cruce en Twitter, sin nombrarlo, pero con un mensaje explosivo.

"¿Vos? Que vivís de tirar mierda a la gente diariamente.. ¿Sos mosquito para saber lo que pasa adentro de cada hogar y cada relación día a día? ¿Para saber si a los hijos les llega o no? ¿¡Y vos estarías hablando desde tu propio ejemplo como ex y padre!? Bueno, el muerto se ríe del degollado. ¡Qué gente caradura! No voy a permitir que me descalifiques ni a mí, ni al padre de mis hijas como papá. Lavate la boca con lavandina antes de emitir semejante descarado juicio desde el total desconocimiento. #HaceteElFavor", escribió Neumann en una parte de su fuerte mensaje, el mismo día que Rial la cuestionó como mamá.

"Ella filtró el video y parece que el video fue manipulado, no el contenido, sino la publicación, la fecha, fue manipulada", dijo Jorge, sobre la cámara oculta de Nicole y su difusión. G-plus

Lejos de quedarse callado, un día después el periodista le respondió con ironía y aportando nuevos datos punzantes sobre la cámara oculta contra Cubero.

"Vamos a hablar de Nicole. Está enojada y ella cuando se enoja baja la temperatura de Buenos Aires. Es una cosa de locos", dijo Jorge, con picardía, en los minutos iniciales de su programa de América.

Luego arremetió sin filtro y la trató de "manipular la cámara oculta": "Ella le entregó a un periodista un video, porque no hay manera de que se filtre eso. Lo grabó ella... El tema, el problema es ¿de cuándo es ese video? Porque parece que el video fue manipulado, no el contenido, sino la publicación, la fecha, fue manipulada", dijo Rial, basándose en el testimonio de Mica Viciconte, que dijo que un seguridad de su edificio dijo que "tiempo atrás, una mujer fue a filmar al edificio".

"Algunos dicen que está enojada conmigo por un par de posteos. Yo no lo tomo como un enojo conmigo porque no me nombró... Pero está bien que esté enojada porque no es bueno quedar al descubierto". G-plus

Relacionando su información con los fuertes mensajes de Nicole en Twitter, el periodista agregó: "Después ella se enoja y algunos dicen que está enojada conmigo por un par de posteos que hizo. Yo no lo tomo como un enojo conmigo porque no me arrobó, no me nombró, así que no lo tomo como tal. Debe estar enojada en general y está bien que esté enojada, porque no es bueno quedar al descubierto cuando hacés algo. Esto es manipular, acá, en la China y en donde sea. Cuando vos tenés algo, que es de hoy y lo pasás diez días después y decís que es de ese día, es manipular. Y Mica Viciconte dijo que el video no es de ese día”.

Neumann argumentó que el material que salió a la luz era del fin de semana pasado.