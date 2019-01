Una extensa entrevista de Diego Maradona en Intrusos hizo que se explayara sobre los temas más picantes que rondan su vida, así como otros sobre la actualidad. Uno de ellos fue la relación que mantiene con Dalma Maradona y por primera vez contó el motivo de por qué está distanciado de su hija: “Nunca fue a ver a mi mamá”, lanzó, junto a otras contundentes frases. Sin embargo, Dalma tomó el guante y salió al cruce desde Twitter.

Dalma: "Como siempre elijo el silencio y ¡como siempre para no perjudicarlo! ¡Pregúntenle quien le avisó a él que se había muerto su mamá! ¡Donde estaba él y donde estaba yo! ¡Se terminó el tema para mi!". G-plus

“Como siempre elijo el silencio y ¡COMO SIEMPRE PARA NO PERJUDICARLO! ¡Pregúntenle quien le avisó a él que se había muerto su mamá! ¡Donde estaba él y donde estaba yo! ¡Se terminó el tema para mi!”, twiiteó, mensaje que Jorge Rial se lo leyó en vivo a Diego.

“¿Es así?”, quiso saber Rial, reproduciendo la pregunta de Dalma. “El profesor del club me comunicó que murió mi madre. No fue Dalma, no. Absolutamente mentira”, aseguró. “Yo estaba en Dubai. Cuando entro al vestuario, entro eufórico porque habíamos ganado 2-1 y me agarró el profe del club y me dijo ‘se fue tu vieja’”, relató, sobre el día que falleció La Tota.

“¿Dalma no estaba con tu vieja?”, insistió el conductor. “No, Jorge. ¡No! Si fue a Cantilo fue hasta los siete u ocho años, después no fue más, Y para cubrirse a veces iba los fines de año, ¿me entendés?”, cerró el tema. Pero Dalma no se quedó callada.

La actriz aseguró que “es mentira” que el profesor del club le avisó a Diego sobre la muerte de su madre y negó no haberla visitado a su abuela. “¡Eso no es cierto! Pero para qué explicar todo, tendría que perjudicarlo, ¡y es algo que nunca hice!”, siguió, más suspicaz que nunca. “El peor error que cometimos mi hermana y yo es ser hijas de la única mujer que lo quiso de verdad… ¡Lo más horroroso que le hacemos a él, es eso! ¡Ser hijas de Claudia! ¡Y por mi lado no hay persona que me de más orgullo! ¡Lo lamento en el alma!”, finalizó.

Como siempre elijo el silencio y COMO SIEMPRE PARA NO PERJUDICARLO! Pregúntenle quien le aviso a él que se había muerto su mamá! Donde estaba él y donde estaba yo! Se termino el tema para mi! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 17 de enero de 2019