Rial, durísimo contra las declaraciones de Susana Giménez: "La guita la ganó en buena ley pero tendría que ser más solidaria"

Este jueves Jorge Rial dedicó un amplio espacio de TV Nostra a analizar los dichos de Susana Giménez, que en las últimas hora negó que vaya a volver en el corto plazo a “Argenzuela”, como se refirió al pais. El conductor hizo un amplio análisis de la vida de la diva y recurrió al archivo para resaltar los puntos oscuros de la historia de la diva para contraponerlo con sus dichos.

"Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero 'Argenzuela'. No voy a volver en 'Argenzuela'. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo", señaló Susana en el ciclo Pan y circo (Radio Rivadavia).

“Las dos divas tuvieron mucha ventaja en este país. Hubo gobiernos que les condonaron 15 millones de mangos en la AFIP. El expresidente (Carlos) Menem le aconsejó a Susana que tirara al río su auto trucho en lugar de decirle que vaya a la Justicia”, señaló Rial. “Entonces cuando la sentís hablando de esa manera de 'Argenzuela', que no quiere pagar la jubilación porque no le importa, a uno le duele”, agregó el conductor.

Luego de que Diego Ramos realizara una defensa sostenida de la Susana Giménez, asegurando que hay que “traducirla mucho” para entender lo que quiere decir, Jorge Rial prosiguió con su crítica. “Sabiendo cómo se rompió el culo para mantener una familia y para salir, tendría que ser más solidaria. Porque ella sí lo sabe. La verdad es que es una laburante y la guita se la ganó en buena ley. Después, el auto trucho y la evasión de impuesto lo tendrá que ver la Justicia”, concluyó.