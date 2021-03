Revelaron el verdadero motivo detrás de la pelea de Latorre y Taboada: "Hubo una situación muy personal de Andrea y Yanina se metió"

El último cruce al aire de Andrea Taboada y Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana fue muy fuerte, y volvió a poner en el centro de la escena el enfrentamiento de las “angelitas” que supieron ser amigas.

Sin filtros, Andrea sentenció sobre su compañera: “Es mala persona. Y aseguro que es mala persona por todas las cosas que me pasaron a mí, que no las voy a exponer en LAM porque hay cuestiones que son privadas, no pertenecen al programa y yo lo respeto”.

En El Show de los Escandalones debatieron sobre la pelea y recordar un fuerte intercambio de tweets que tuvieron meses atrás las angelitas a raíz de la vacunación de la mamá de Yanina en Miami: “¿Cuándo sale el charter para vacunarse en Miami? ¿Alguien me avisa para mi mamá?”, escribió el 10 de enero Andrea. Y Latorre twitteó sin nombrar a Taboada: “Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito…pero no ando con tipos casados”.

"Igual esto ya venía de años anteriores, y me parece que hubo una situación muy personal de Andrea, que Yanina se metió. Ahí Taboada le hizo la cruz, y nunca más se lo perdonó" G-plus

Entonces, Rodrigo Lussich dijo sobre el tweet: “Sin arrobar a nadie ¿qué quiso decir?”. Daniel Ambrosino fue contundente en su opinión: “Es un golpe debajo del cinturón, porque si en algún momento Andrea le contó a Yanina de una relación con alguna persona que estaría comprometido, es una cosa muy secreta y privada entre ellas. Todo el mundo interpretó que ese tweet iba para Andrea”.

Además, Ambrosino contó detalles de los motivos que derivaron en la pelea: “Igual esto ya venía de años anteriores, y me parece que hubo una situación muy personal de Andrea, que Yanina se metió. Ahí Taboada le hizo la cruz, y nunca más se lo perdonó”.