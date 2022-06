Revelaron qué objetos de Rocío Oliva encontraron en el contenedor de Diego Maradona: "Juguetitos y videos"

Esta semana trascendió que los herederos de Diego Maradona iniciaron acciones legales tras verificar que en el contenedor que el Diez trajo desde Dubai no estaban sus valiosos relojes de colección ni las joyas, aunque Mario Baudry reveló que sí estaban las cosas de Rocío Oliva.

En LAM, Ángel de Brito le preguntó al abogado de Dieguito Fernando qué encontraron en el contendor. “Lo que había está en las actas y son algunas de las remeras de Diego, cosas que tenía en la casa de Dubai. Estaban todas las máquinas de gimnasia que él tenía, su cama”, dijo Baudry.

“Después había un montón de cosas de Rocío. Pensá que ese contenedor llegó a Argentina cuando ella todavía estaba con Diego. Había ropa, zapatillas, cosas de ella”, agregó Baudry. “Me dijeron que había unos CD´s”, lo apuró De Brito, a lo que el letrado aclaró que estaban clasificados como “ungüentos médicos”.

DE BRITO REVELÓ QUÉ OBJETOS DE ROCÍO OLIVA ENCONTRARON EN EL CONTENEDOR DE DIEGO MARADONA

“¿Ungüentos médicos? Te pusiste colorado, Mario. No lo va a decir él, lo voy a hacer yo. Había cuestiones eróticas: juguetitos, un CD con imágenes. No eran de Diego y Rocío. No sé a cuál de los dos le gusta el porno, pero estaban en la caja”, reveló De Brito.

“Había muchos documentos médicos”, insistió Baudry. “Yo digo juguetitos y él dice documentos médicos”, lo chicaneó De Brito, y le consultó qué harán con esos objetos los herederos.

“No estuve, pero es una decisión de los herederos. Las cosas estaban ahí. El contenedor llegó cuando ella todavía estaba con Diego, o sea que ella nunca supo que sus cosas estaban ahí. Diego estaba buscando ese contenedor desde hacía un año”, reveló Baudry.